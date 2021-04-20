İBB’de Cuma namazına gidenlere ‘Fişleme’ iddiası

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, CHP’li İBB yönetiminin Cuma namazına gidenleri fişlediğini kaydetti.

Göreve gelir gelmez binlerce İBB çalışanının işine son veren yeni İBB yönetimi, yeni bir skandala daha imza attı. Cuma günleri Cuma namazı kılmaya gitmek isteyenlere izin vermeyen İBB Yönetimi, kendilerince bir çıkış yolu bularak bu kişilere ‘İbadet İzin Talep Formu’ imzalatmaya başladı.

İkna odaları mı geliyor

CHP’li İBB yönetiminin bu uygulamasını fişleme olarak değerlendiren ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, “Bundan sonraki adımları da İBB’de ikna odaları kurmak olacak herhalde” diye tepki gösterdi. Göksu sosyal medya hesabından şunları paylaştı: “CHP’li İBB Yönetimi Cuma namazına giden personelini fişlemeye başlamış. Anlaşılan o özledikleri tek parti dönemini İBB’de yaşatacaklar. Artık bundan sonraki adımları da İBB’de ikna odaları kurmak olacak herhalde”.

Göksu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı İbadet İzin Talep Formu’nu da paylaştı. Söz konusu formda; “İzinli saatlerimin hafta içi mesai saatlerime ilave edilerek mesai kaybına yol açmayacak şekilde Cuma namazı için gerekli iznin verilmesi için gereğini arz ederim” ifadelerinin altında personelin, TC Kimlik numarası, adresi, telefon ve sicil numarası da yer alıyor.