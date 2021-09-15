İBB’den şafak vakti İstinye Spor Kulübü tesislerine yıkım: O anlar kamerada

İBB ekipleri sabah saatlerinde iş makineleriyle İstinye Spor Kulübü Sosyal Tesislerini yıktı. Yıkım anları güvenlik kameralarına yansırken mahalle muhtarı, “Gece 4 buçukta geldiler, üzerimize dozer sürdüler” dedi.
Sarıyer İstinye Mahallesi’nde bulunan İstinye Spor Kulübü Sosyal Tesisleri bu sabaha karşı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı ekiplerce iş makineleriyle yıkıldı. Şafak vakti gerçekleştirilen yıkımın sonuçları sabahın ilk ışığıyla gün yüzüne çıktı. İstinye Spor Kulübü’nün tek gelir kaynağı olduğu öğrenilen tesisin yıkılmış olması mahalle halkının büyük tepkisini çekti. İşletmenin kısa bir süre önce bir kısmının yıkıldığı, ancak vatandaşların karara engel olması üzerine yıkımın durdurulduğu, İstinye Spor Kulübü Mesul Müdürü Hasan Fırat tarafından 1 ay önce gerekli yerin ecrimisili için İBB’ye başvurduğu öğrenildi. Olayın ardından mahallelinin tepkisi her geçen dakika büyümeye devam ederken İstinye Mahallesi Muhtarı Recep Alkan, yıkıma engel olmak istediklerinde iş makinelerinin üzerlerine sürüldüğünü iddia etti.
“Üzerimize dozer sürdüler”
“Yıkmak çözüm değil, onarmak zor”
Mahalle sakinlerinden Metin Karal, “Burada yıkım olmuş ama bu nasıl bir yıkım ben anlamadım yani. Buraya yabancı düşmanlar mı saldırmış? Bir füze atsalardı daha iyiydi. Hiç insan girmezdi bari füze atsaydılar daha iyiydi. Burada tarihi çeşme var. Bunun çevresinin böyle mi olması lazımdı? Durum buralara kadar neden geldi? Bunların arkasında kim var? Yıkmak çözüm değil ki. Hep yıkalım ortalığı. Yapmak zor, onarmak zor” şeklinde konuştu.
“Bu vatandaşa, esnafa yapılmaz”
Rahatsız olduğunu ve dinlenmek için buraya geldiğini ancak gördüğü manzara karşısında hayal kırıklığına uğradığını söyleyen Yonca Özoğul isimli vatandaş ise, “Hastayım ve hastane tıklım tıklım. Yağmur yağdığını düşünün, burası üstü kapalıydı. Ben buraya rahatsız olduğum için nefes almaya geldim. Tamam belki çatı yıkılmış olabilir ama bu kaldırımı öyle nasıl sökebilirsiniz yahu. Burası çok güzel bir yer. İnsan gelip hava almak için buraya oturuyor. Böyle bir şey olur mu? Yazık değil mi bu insanlar zaten bunaldı. Zaten Covid, geçim sıkıntısı hastalık var. Bu vatandaşa esnafa yapılmaz böyle” diye konuştu.