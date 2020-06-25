İBB’nin 6 bin taksi teklifi reddedildi

İBB’nin 6 bin yeni taksi plakası teklifi UKOME kararıyla kabul edilmeyerek, alt komisyona havale edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) 6 bin yeni sarı taksi plakası teklifini ele alındığı toplantısı gerçekleşti.

İstanbul Kongre Merkezi’nde basına kapalı gerçekleştirilen UKOME toplantısına İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Yavuz Erkut başkanlık yaptı. Toplantıya oy hakkı bulunan İBB’den 11, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından 16 üyenin yanı sıra çok sayıda gözlemci yer aldı.

Toplantıda, 6 bin yeni taksi plakası teklifi UKOME tarafından kabul edilmedi. Alt komisyona havale edilen teklifin bir sonraki UKOME toplantısında tekrar görüşüleceği öğrenildi.