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İBB’nin Alibeyköy’deki Kurban Kesim Merkezi’nde kasap olmadığı iddiası

EROL AKKAN ADLI VATANDAŞ İSE, “BURAYA GELEN ÇİFTÇİYE BELEDİYE TARAFINDAN SAAT VERMİŞLER. O SAATE DE UYULMAMIŞ. BİR ÖNCEKİ EKİP KESMİYORMUŞ. ONLAR DA BIRAKIP KAÇMIŞLAR. ETLERİ BOZULANLAR OLDU. HAYVANIN BAŞINI KESİYORLAR, PARÇALAMA YAPMIYORLAR. BİR TANE HASTA HAYVAN KESMİŞLER. ETLERİ ORTALARA ATMIŞLAR. ETLER YERLERDE. BENDE KURBAN KESMEYE GELDİM. BANA SAAT 11.00’DE SÖYLEDİLER. ŞU ANDA BİZİM HANGİ SAATTE KESECEĞİMİZ BELLİ DEĞİL. HATTA KESECEĞİMİZ DE BELLİ DEĞİL. HİSSEYE GİRMİŞTİM. EĞER KESEMEZLERSE MECBUREN PARAMI ALIP GİDECEĞİM” ŞEKLİNDE KONUŞTU.

İBB’nin Alibeyköy’deki Kurban Kesim Merkezi’nde kasap olmadığı iddiası

İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait Alibeyköy Kurban Satış ve Kesim Merkezi’nde kasap olmayınca kurbanlarının kesilmesini bekleyen vatandaşlar ortada kaldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait Alibeyköy Kurban Satış ve Kesim Merkezi’nde kasap olmaması vatandaşları isyan ettirdi. Bayramın ilk günü sabah saatlerinden itibaren alana gelen vatandaşlar geceyi kurban kesim alanında geçirmesine rağmen kurbanlarının kesimini gerçekleştiremedi. İddiaya göre alanda bulunan kasaplar kaçınca vatandaşlar ve kurban satışı yapanlar mağdur oldu. Numaralandırılarak ayrılan kesim noktalarının bir kısmında kesim işlemi deva ederken, bazı noktalarda kasaplar olmadığı için vatandaşların saatlerce beklediği görüldü.

"Böyle organizasyon olmaz ki"

Sabah erken saatlerde geldiğini ifade eden Durdu Çevik, “Bize sabah 11.00 gibi dediler. Saat kaç oldu halen bekliyoruz. Daha bir sürü numara var. Belediye görevlileri bize 10.00-11.00 gibi gelin dediler. Bizde geldik ama halen daha bir sürü kişi var. Böyle giderse biz 8’de eve gidemeyiz. Bu ne rezillik. Böyle organizasyon olmaz ki. Biz geçen yıl da burada kestik ama böyle değildi. Gayet iyiydi. Büyük sıkıntı var” dedi.

Erol Akkan adlı vatandaş ise, “Buraya gelen çiftçiye belediye tarafından saat vermişler. O saate de uyulmamış. Bir önceki ekip kesmiyormuş. Onlar da bırakıp kaçmışlar. Etleri bozulanlar oldu. Hayvanın başını kesiyorlar, parçalama yapmıyorlar. Bir tane hasta hayvan kesmişler. Etleri ortalara atmışlar. Etler yerlerde. Bende kurban kesmeye geldim. Bana saat 11.00’de söylediler. Şu anda bizim hangi saatte keseceğimiz belli değil. Hatta keseceğimiz de belli değil. Hisseye girmiştim. Eğer kesemezlerse mecburen paramı alıp gideceğim” şeklinde konuştu.

"Pazar esnafı olarak burada mağduruz"

10 yıldır alanda kurbanlık hayvan sattığını kaydeden Fatih Nogaylaroğlu, “Alibeyköy kurban pazarındayız. Bu sene yıllardır yaşamadığımız bir sorun ile karşılaştık. Kurban kesim alanı olarak bilinen bu yerde kurban kesim bölümü dün pek verimli çalışmadı. Bugün de sorunlar dünden gelenlerle birlikte devam edince kesimde büyük aksamalara sebep oldu. Vatandaşlar mağdur oldu. Bizde esnaf olarak sattığımız hayvanları teslim edemediğimiz için bazı insanlar aldıkları kurbanlıklardan vazgeçti. Bazıları artık gelmeyeceğini söyledi. Pazar esnafı olarak burada mağduruz. Satılan kurbanlıklar kesimi bekliyor. Ben içeriye sırası gelse bile hayvan sokmak istemedim. Çünkü bu yıl içeride bir karışıklık var. Benden kurban hissesi alan ve normal kurban alan insanların zayi olmaması için burada direniyorum. Herkesin ibadetini doğru, düzgün ve helal bir şekilde gerçekleştirmesi için elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz” açıklamasında bulundu.

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