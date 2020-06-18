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İBB’nin Hoşdere Millet Bahçesi göletini atıl durumda bıraktı

BAŞAKŞEHİR HOŞDERE MİLLET BAHÇESİ’NİN AÇILIŞI CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN 17 KASIM 2018 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİ. (ESKİ HALİ)

İBB’nin Hoşdere Millet Bahçesi göletini atıl durumda bıraktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yetkisinde bulunan Başakşehir Hoşdere Millet Bahçesi’nin son hali yürek burktu. Havadan çekilen görüntülerde millet bahçesi göletinin boş ve atıl bir durumda olduğu görüldü.

Başakşehir Hoşdere Millet Bahçesi’nin açılışı Cumhurbaşkanı tarafından 17 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirilmişti. 142 bin metrekare alan üzerine kurulan ve sürdürülebilirlik esasıyla hayata geçirilen Hoşdere Millet Bahçesi’nin içerisinde bulunan 7 bin 400 metrekare büyüklüğündeki biyolojik göletin son hali yürek burktu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yetkisinde bulunan millet bahçesinin, havadan çekilen görüntülerde ise göletinin boş ve atıl bir durumda olduğu görüldü.

“Göletin ben doğru düzgün çalıştığını görmedim, temiz de değildi”

İlk başlarda iyi olduğunu ama sonra doğru düzgün çalışmadığını söyleyen Murat Kurt, “Gölette daha önce su vardı ama ben doğru düzgün çalıştığını görmedim. Temiz de değildi zaten temiz olsa dibinin de öyle olması gerekirdi. Su boşaltıldıktan sonra baya bir çamur çıktı. İlk başlarda iyiydi ama sonra doğru düzgün çalışmadı hiç” dedi.

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