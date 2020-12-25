İBB’nin Şeb’i Arus etkinliğini değerlendiren Mustafa Özşimşekler hoca: “Mevlana hazretlerinin yolu bu değil”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Mevlana’nın 747’nci vefat yıl dönümü gecesinde düzenlenen Şeb’i Arus etkinliğinde kadın-erkek bir arada sema gösterisi yapılmasına ve Kuran’ı Kerim’in Türkçe okunmasına kamuoyundan tepki gelmişti. Etkinliğe tepki gösteren Mustafa Özşimşekler hoca da, “Mevlana hazretlerinin yolu bu değil. Yani bir gündem oluşturuluyor veya toplum yoklanıyor. Bir tarafta Kuran’ın Türkçe okutulması, başka bir tarafta ise Büyükşehir Belediyesinin başkanı da Peygamber Efendimize hakaret eden karikatürlerin yayınlandığı Charlie Hebdo paçavrasında bulunan yazar çizerleri davet ediyorlar” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mevlana’nın 747’nci vefat yıl dönümünde, Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde Şeb-i Arus töreni düzenledi. Etkinlikte sema ayini, kadın ve erkek semazenler tarafından birlikte icra edildi. Kur’an-ı Kerim’den Türkçe ayetlerin okunmasının yanı sıra naat da yine Türkçe okundu. İBB’nin Mevlana anma etkinliği kamuoyunda büyük tepki topladı. İBB tarafından yapılan etkinliğe bir tepki de kamuoyunun yakından tanıdığı Mustafa Özşimşekler hocadan geldi.

Etkinliğin 700 yıllık Mevlevi geleneğine aykırı bir şekilde kadın erkek karışık yapıldığına dikkat çeken Özşimşekler, “Mevlana hazretlerinin yolu bu değil. Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretleri o İslam büyüğünün meşhur bir sözü var diyor ki; ’Bu ten bu canda olduğu müddetçe Kuran’ın kölesidir.’ Hakikaten kendi sözü gibi yaşamış. Bütün hayatını Kur’an ve sünnete göre tanzim etmiştir. Dolayasıyla Kur’an’a ve sünnete uymayan bir şekilde böyle bir İslam büyüğünü anmak aslında anmak değil anlamamaktır. Onun ruhunu onun yolunu onun davasını aslında tahrip etmeye çalışmaktır. Mevlevilik Kuran’a ve sünnete aykırı olan her şeyi reddeder hiç birini kabul etmez. Bu bir eğlence değildir ki bir şov değildir ki Semah’ın netice de kendilerine göre bir kriteri olan bir zikirdir. Mevlevilik anılıyorsa Mevlevilik semazeni yapılıyorsa onların geleneğine ve onun başında piri Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretlerinin davasına ruhuna uygun olmalı. Bu yönden kesinlikle tasvip edilecek bir durumu yok” sözlerine yer verdi.

Kur’an-ı Kerimin Türkçe okutulmasını da değerlendiren Mustafa Özşimşekler, “Yani bir gündem sanki oluşturuluyor veya toplum yoklanıyor. Bir tarafta Kuran’ın Türkçe okutulması başka bir Büyükşehir Belediyesinin başkanı da Peygamber Efendimize hakaret eden karikatürlerin yayınlandığı Charlie Hebdo paçavrasında bulunan yazarçizerleri davet ediyorlar. Sanki bir plan proje var. Sanki toplumun sinir uçlarıyla oynamaya çalışılıyor. Ama bizim milletimiz oyunlara gelecek bir toplum değil. Bu necip millet tarih yazmış. Bin senedir İslam’ı üç kıta yedi deniz de dalgalandırmış. Ama bu necip millet o şanlı ecdada layık olmaya elinden geldiği kadar gayret ediyor. Oyunların perde arkasını görecek feraseti de kazandı bu toplum. Tabi ki gaza gelip yanlış işler yapmayacak ama kimin ne planı var kimin ne derdi sıkıntısı var kim İslam’ın yanında kim İslam’ın karşısında bunu da çok iyi biliyor. Sen şimdi seçim zamanı gideceksin Arapça Kur’an okuyacaksın; Yasin okuyacaksın camiler de ondan sonra geleceksin burada Türkçe Kur’an okutacaksın, zaten ne kadar ikiyüzlü bir tavrın olduğu da ortaya çıkıyor. Türkçe Kur’an meselesinde insanların dillendirdiği bir şey var sosyal medyada orada burada bilen bilmeyen herkes konuşuyor” dedi.

"Madem sen bunu tasvip etmedin kendi sayfandan neden yayınladın"

Mustafa Özşimşekler hoca açıklamasının devamında şu sözler yer verdi: “Türkçe Kur’an derken, Türkçe ibadet derken, Türkçe ezan derken bu meseleler hakkında bilgimiz olmalı. Kur’an nedir bunu bilmeyen adam Türkçe Kur’an diyor. Kur’an nedir? Allah’ın kelamıdır. Mevla’m ne buyurdu; ’Muhakkak ki biz Kuran’ı Arapça indirdik’ diyor. Derdimiz Arapça değildir; derdimiz kırattır, Allah’ın kelamıdır. Türkçe Kur’an olmaz. O tercüme mütercimin kendi tercümesi oluyor. Sosyal medyaya bakıyorum bazıları, ‘Türkçe Kur’an olmaz diyenler, Kur’an-ı dinin öğrenilmesini istemeyenler’ diyorlar. Biz şimdi Türkçe konuşuyoruz. Dinin öğrenilmesinden daha çok istediğimiz bir şey yok. Doğru öğrenilmesini istiyoruz. Laf salatası yaparak bir sürü şeyler diyorlar. Biz Türkçe ibadete karşı değiliz. Dua ederken Türkçe dua ediyoruz. Vaazı Türkçe ediyoruz. Namazda Allah buyurdu ondan olmaz. Namazın farzlarından birisi de kırattır. İslam evrensel bir dindir. Madem sen bunu tasvip etmedin kendi sayfandan neden yayınladın. Bunu iptal edebilirdin. Bu kadar tepki olmasa belki de geri adım atılmayacaktı. Malum bir yoklama yapılıyor. Millet aslan gibi safını muhafaza ediyor. Bu millet ezan mesele olunca, vatan mesele olunca, ayranı kabarır. 15 Temmuz’da olduğu gibi abdestini alır yola çıkar. Alamayan yolda süs havuzunda alır. Organizasyon belediye tarafından yapılıyor. Günler öncesinden biliniyor. Bir şekilde herkes hakkı öğreniyor” ifadelerini kullandı.