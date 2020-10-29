İç Hastalıkları Uzmanı Engin Türkmeni Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

İç Hastalıkları Uzmanı Engin Türkmeni, yakalandığı korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İstanbul Tıp Fakültesi mezunu, İç Hastalıkları Uzmanı Engin Türkmeni, yakalandığı korona virüsü atlatamayarak hayatını kaybetti. İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Tufan Tükek, Engin Türkmeni’nin hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabı Twitter’dan duyurdu. Dekan Tükek, paylaşımında, “İstanbul Tıp Fakültesi mezunu, İç hastalıkları uzmanı Engin Türkmeni de Covid nedeniyle kaybettik. Çok üzgünüz. Değerlerimizi kaybetmeye devam ediyoruz. Hala buna inanmayan, önemsemeyen insanlar var. Akıl tutulması var zannedersem. Sadece hastanelerle bu savaşı kazanmak zor” ifadelerini kullandı.