İçişleri Bakanı Soylu'dan yeni yıl mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yayımladığı yeni yıl mesajında, insanın olduğu yerde hep umut olduğunu belirterek, “Bardağın dolu tarafına bakmak gibi, virüs salgını ve afetlerle geçen 2020 yılına da gelişleriyle yüzümüzü güldüren minik bebekleri, sporcularımızın uluslararası başarılarını, Ayasofya Camisi'ne kavuşmamızı, Karabağ ve Doğu Akdeniz'deki başarılarımızı hatırlayarak bakmak, daha iyi bir seçenek olsa gerek. Bütün dünyayı tesiri altına alan Covid-19 salgını, bütün sistemler üzerinde tıkanıklığa sebep olmasına rağmen, yine de bizleri hedeflerimizden ve yapmamız gerekenlerden asla vazgeçiremedi” dedi.
Şehirde virüsle, dağda PKK virüsüyle mücadele ettik. PKK'yı da, korona virüsünü de inşallah çok kısa bir sürede sıfırlayacağız. Deprem, sel, çığ afetleri de üst üste geldi ama hiçbirisinde aciz kalmadık. Kayıplarımızın acısını, birlik olmanın verdiği güçle küllendirmeye çalıştık. Cenab-ı Hak tüm Şehitlerimize, afetlerde ve virüs salgınında kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza rahmet eylesin, gazilerimize ve tüm yaralılarımıza acil şifalar versin. Nihayetinde bir yılın daha sonuna ulaştık. 2200 yıldır bir devlet çatısı altında ve bir millet olarak yaşamaya alışmış insanlar olarak, çocuklarımıza güzel bir dünya mirası bırakmak için yeni bir yıla adım atıyoruz. Aziz milletimizin yeni yılını tebrik ediyor, bütün vatandaşlarımız için sağlık, huzur, bereket ve tükenmek bilmeyen bir umut vesilesi olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum” dedi.