İDDEF’ten öğrencilere eğitim seti desteği

İDDEF, eğitim çalışmaları kapsamında ’’Öğrenciye umut, ilme kalem ol’’ sloganıyla başlattığı proje kapsamında Afrika kıtası başta olmak üzere Filistin ve Yemen’deki öğrencilere kırtasiye yardımında bulundu.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), yeni eğitim döneminin başladığı Afrika’daki medreselerinde İslami ilimler ve Hafızlık okuyan yoksul öğrenciler ile Gazze’deki saldırılarda zarar gören okullarda eğitim almaya çalışan öğrencilere içerisinde çanta, defter, kalem, silgi ve kalemtıraş gibi malzemelerin bulunduğu kırtasiye setini hediye ediyor. Federasyon, bu kapsamda Afrika’daki Gine, Burkina Faso, Senegal, Kenya, Tanzanya ve Etiyopya gibi ülkelerde 5 bin, Filistin’in Gazze Şeridi’nde bin ve Yemen’de ise 800 öğrenciye eğitim yardımlarında bulunarak hem kıyafet hem de eğitim seti dağıttı.

İDDEF’ten yapılan açıklamada, “Dünyada 262 milyon çocuk okula gitme imkanı bulamazken, 617 milyon çocuk ise okuma yazma öğrenemeden hayata başlıyor. Federasyon olarak dünyanın dört bir yanında açtığımız medreselerde hayırseverlerimizin desteğiyle ihtiyaç sahibi öğrencilerimizi ücretsiz eğitime kavuşturuyoruz. Bu kapsamda yeni eğitim döneminin başladığı medreselerimizde bir yandan ilk takip ve teftiş ziyaretimizi sürdürürken diğer yandan ‘öğrenciye umut, ilme kalem ol’ sloganıyla başlattığımız projemizle eğitim destek seti hediye ediyoruz. İlk etapta Afrika kıtasında 5 bin, Gazze’de bin ve Yemen’de ise 800 öğrencimize kırtasiye yardımında bulunurken, büyük fedakarlıklarla eğitimlerini sürdüren öğrenci kardeşlerimizin yıl boyunca yanında oluyoruz. Hayırseverlerimiz, eğitim heyecanını yoksullukla mücadele eden kardeşlerimize yaşatmak için başlatmış olduğumuz projemize destek verebilir, Afrika’nın yarınlarına umut olabilir” denildi.

İsrail saldırılarında Gazze’deki okullarda büyük bir yıkım yaşandığı belirtilen açıklamada, “Dünya yeni bir eğitim dönemine girerken abluka altındaki Gazze, çoğu yıkılan ve zarar gören 46 devlet okulundan mahrum olarak yeni öğretim sezonuna başladı. Filistin’in işgal altındaki topraklarında ve Gazze’de bulunan binlerce öğrenci yeni eğitim dönemini buruk karşılıyor. İsrail’in düzenlediği son saldırılarda Gazze’de ağır yıkımlar yaşanırken, Filistin Eğitim ve öğretim Bakanlığı işgalci İsrail’in 11 gün süren saldırılarında Gazze Şeridi’nde 53 okulun zarar gördüğünü duyurdu. Halihazırdaki abluka altında, dünyanın en büyük açık hava hapishanesine dönüşen Gazze’de öğrenciler yıkılan ve tahrip edilen okullarıyla birlikte eğitim araç gereçlerine ulaşmakta da güçlük çekiyor. İlk etapta kıyafet ve kırtasiye seti yardımı yaptığımız Gazze’deki eğitim yaralarının sarılmasına destek olmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, hayırseverlerin, öğrencilerin kıyafet, çanta, kalem, silgi, kalemtıraş ve defter gibi ihtiyaçlarının karşılandığı projeye, iddef.org internet sitesi üzerinden, ilgili hesap numaralarına EFT/havale yoluyla ya da federasyonun 0212 6210065 numaralı telefon numarasından detaylı bilgi alarak destekte bulunabileceği kaydedildi.