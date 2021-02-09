İDO, BUDO ve Şehir Hatları’nın bazı seferleri fırtına nedeniyle iptal oldu

Marmara Bölgesi’nde dün akşam saatlerinde başlayan fırtına etkili olmaya devam ediyor. Hava şartlarının elverişsiz olmasından dolayı İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve Şehir Hatları’nın bazı seferleri iptal edildi.

İDO’nun internet sitesinden yapılan açıklamada, saat 07.15 Yalova-Yenikapı, 07.45 Yenikapı-Yalova, 07.45 Kabataş-Kadıköy-Bursa, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, 13.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 13.00 Yalova-Pendik, 13.00 Pendik-Yalova seferlerinin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği kaydedildi.

Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) da bazı seferleri iptal edildi

BUDO’nun da internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, saat 15.50 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa ve 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

Şehir Hatları seferlerinin bazıları da olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildi

Şehir Hatları’nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre ise, saat 06.35 Adalar-Kadıköy-Kabataş, 06.45 Kabataş-Adalar, 06.55 Bostancı-Karaköy, 07.00 Büyükada-Heybeliada-Bostancı, 07.05 Bostancı-Adalar, 07.10 Adalar-Kadıköy-Beşiktaş, 07.20 Beşiktaş-Adalar, 07.45 Karaköy-Kabataş-Bostancı, 07.45 Bostancı-Büyükada-Heybeliada, 07.55 Bostancı-Karaköy seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği ifade edildi.