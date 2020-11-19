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İDO ve BUDO bazı deniz seferlerini iptal etti

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

İDO ve BUDO bazı deniz seferlerini iptal etti

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Meteorolji Genel Müdürlüğü’nün olumsuz hava şartları uyarısının ardından, Marmara Bölgesi’nde etkili olacak fırtına sebebiyle, İDO ve BUDO bugün yapılacak bazı seferlerin iptal olduğunu duyurdu.

İstanbul Deniz Otobüsleri’nde (İDO) iptal edilen bazı seferler şu şekilde:

10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş, 11.35 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 18.35 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

Bursa Deniz Otobüsleri’nde (BUDO) iptal edilen bazı seferler şu şekilde:

07.00 Bursa-İstanbul, 09.30 Bursa-İstanbul, 09.30 Bursa-Armutlu, 09.30 İstanbul-Bursa, 10.00 Armutlu-İstanbul seferleri
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