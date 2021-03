İGA, down sendromlu gençleri unutmadı

21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü’nde down sendromlu gençler, şeflerle birlikte kurabiye yaptı.İGA Pass ve Türkiye Down Sendromu Derneği iş birliğiyle İstanbul Havalimanı’nda bulunan İGA Lounge’da bir etkinlik düzenlendi. Derneğin Lezzet+1 atölyesinde kendini geliştiren yetenekli down sendromlu gençler, şeflerle birlikte kurabiye yaptı. Bir yemek yarışmasıyla ünlenen şefler Ekin Eylem Ulaş, Sefa Okyay Kılıç ve Ayyüce Kamit’in liderliğinde 2’şerli gruplara ayrılan ekipler unutulmaz bir gün yaşadı. Türkiye Down Sendromu Derneği’nin özel 6 misafiri daha sonra yaptıkları lezzetli kurabiyeleri yolculara sundular. 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü’nde şarkılar söyleyen down sendromlu gençlere günün anlam ve önemi belirten plaket hediye edildi.