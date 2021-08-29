İGA’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel sosyal medya buluşması

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın coşkuyla kutlanabilmesine katkı sağlamak amacıyla sosyal medya üzerinden ‘Zafer Yolumuz’ isimli bir buluşma organizasyonuna imza attı. Bu kapsamda Büyük Taarruz’un 99’uncu yılında katılımcılar ile zafer yürüyüşünün tekrarlanması hedefleniyor.
İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda birlik ve beraberliğin en güçlü şekilde hissedebilmesi amacıyla tüm Türkiye’yi zafer yürüyüşüne davet ediyor. Bu kapsamda oluşturulan internet sitesi zaferyolumuz.com ve sosyal medya uygulaması Twitter aracılığıyla “Zafer Yolumuz” buluşmasına katılanlar, 99 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının zafere yürüdüğü yolda bayrağımızı dalgalandırıyor.
Katılımcılar internet sitesi ve sosyal medyadan destek verebilecek
Projeyle sosyal sorumluluk projesi de hayata geçiriliyor
“Zafer Yolumuz’’ haritasında şehirler, düşman işgalinden kurtulma tarihlerine göre sıralanıyor. Proje kapsamında ayrıca bir sosyal sorumluluk projesi de hayata geçiriliyor. İGA, projeye katılan kullanıcılar adına Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesi Garipçe Köyü’nde yer alan Garipçe Ortaokulu’nun ihtiyaçlarını karşılıyor. “Zafer Yolumuz Projesi” kapsamında, Büyük Taarruz dönemini, planlamalarını ve harekete geçilen ilk günü anlatan bir de film hazırlandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı için özel olarak hazırlanan bu film 28 Ağustos’tan itibaren @igairport sosyal medya hesaplarından izlenebiliyor.
(FY-ZA-