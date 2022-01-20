İGA’nın, Artwist “Artıktan Sanata” projesi çocuklara umut oluyor

İGA’nın çevre ve sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında yürüttüğü Artwist “Artıktan Sanata” projesinde hayat bulan eserler, online müzayede de satıldı. Son dokunuşunu Emine Erdoğan’ın yaptığı Kartal heykeli müzayede 500 Bin liraya satıldı. Satıştan elde edilen 1 milyon 20 bin TL, KAÇUV, TESYEV ve ENEV’e bağışlanıyor.

İGA tarafından gerçekleştirilen Artwist “Artıktan Sanata” projesi kapsamında İstanbul Havalimanı’nda toplanan atık malzemelerle, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Rahmi Atalay tarafından oluşturulan “Kartal-Boğa-Balık” eserleri, Olgaç Artam tarafından yapılan online müzayede ile satışa sunuldu. 10 Ocak 2022 tarihinden itibaren satışa sunulan eserlerin teklif verme süreci 16 Ocak 2022’de saat 16:00 itibarıyla sona erdi ve eserler sahiplerini buldu.

Online müzayede ile 1 milyon 20 bin TL bağış toplandı

Online olarak düzenlenen müzayedeye, yoğun ilgi gösterilirken, Prof. Rahmi Atalay’ın ahşaptan yaptığı ve son dokunuşunu Emine Erdoğan ‘ın yaptığı Kartal heykeli müzayade de satılan en pahalı eser oldu. Kartal Heykeli 500 bin TL’lik fiyattan alıcı bulurken, eserden el edilen tüm gelir Kanserli Çocuklara Umut Vakfı’na (KAÇUV) bağışlanacak. Prof. Atalay’ın ahşaptan yapmış olduğu bir diğer eser olan Boğa’nın son dokunuşu İGA CEO’su Sayın Kadri Samsunlu tarafından 16 Aralık 2021 tarihinde Ankara Cer Modern’de gerçekleştirildi ve eser Kadri Samsunlu’nun son dokunuşu ile tamamlandı. Boğa, 270 bin TL fiyattan sahibini bulurken eserden el edilen tüm gelir, Türkiye Engelliler Spor ve Eğitim Vakfı’na (TESYEV) bağışlanacak.

Online müzayedede satışa sunulan Prof. Atalay’ın ahşaptan yapmış olduğu Balık eserine ise en yüksek teklif 250 bin TL fiyatından verildi. Eserden elde edilen tüm gelir, Engelsiz Eğitim Vakfı’na (ENEV) bağışlanacak.

“Sosyal sorumluluk, kurum kültürümüzün en önemli adımlarından”

İGA CEO’su Kadri Samsunlu, İGA İstanbul Havalimanı’nın tasarımından üretim aşamasına kadar tüm süreçleri sıfır atık yaklaşımı ile ele aldıklarını hatırlatırken, attıkları her adımda sürdürülebilir bir iş kültürü oluşturarak, tüm faaliyetlerini bu bakış açısıyla yürütmeye özen gösterdiklerine dikkat çekti. Samsunlu, “Genç bir kurum olmamıza rağmen, kurum kültürümüzün en önemli adımlarından birini sosyal sorumluluk projeleri oluşturuyor. İstanbul Havalimanı Atık Yönetim Merkezi’nde toplanan atıklardan sanat eserleri üretiliyor olması bizleri ayrıca heyecanlandırıyor. Sıfır Atık projesinden ilham alarak ilkini 2019 yılında hayata geçirdiğimiz Artwist Atıktan Sanata projesinin devamı niteliğinde olan Artıktan Sanata ile sürdürülebilirliğe, çevre hassasiyetine, atıkların tekrardan değerlendirilebileceğine dikkat çektiğimiz için son derece mutluyum. Gerçekleştirdiğimiz proje sayesinde ihtiyaç sahiplerine toplamda 1 milyon 20 bin TL’lik bir bağışta bulunuyoruz. Projede emeği olan başta Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi ve değerli sanatçılarımız Prof. Rahmi Atalay ve Olgaç Artam’a da bu vesileyle teşekkürlerimi sunuyorum.”