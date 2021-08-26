İGA’nın İnsan Kaynakları Uygulamalarına Brandon Hall Group’tan 8 Ödül

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, Amerika Birleşik Devletleri merkezli Brandon Hall Group tarafından düzenlenen 2021 Brandon Hall Group HCM Mükemmellik Ödülleri’nde, 6 altın, 1 gümüş ve 1 bronz mükemmellik ödülü almaya hak kazandı.

Kurumsal firmalara eğitim teknolojileri konusunda danışmanlık hizmeti veren ve dünya çapındaki yaklaşık 10 bin müşterisinin eğitim ve gelişim stratejilerini yönlendiren Brandon Hall Group, gerçekleştirdiği etkinlikle insan kaynakları alanındaki en saygın küresel değerlendirmelerden biri olan HCM (Human Capital Management) Mükemmellik Ödülleri’ni açıkladı. Brandon Hall Group analistleri, yönetim ekibi ile alanının önde gelen uzmanlardan oluşan uluslararası bir jüri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda İGA, ‘Eğitim Gelişim’ ve ‘Yetenek Yönetimi’ başlıkları altında 6’sı altın, 1’i gümüş ve 1’i bronz olmak üzere toplam 8 mükemmellik ödülü almaya hak kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

“Bizim için gurur verici”

İGA İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Nihat Çukurkaya, alınan ödüle ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu kadar genç bir şirket olarak havacılık sektöründe aldığımız ödüllere insan kaynakları alanında da yenilerini eklemek bizim için gurur verici. Bu ödüller, İK süreç, projelerimizin ve uygulamalarımızın uluslararası standartlarda olduğunun birer kanıtı. İstanbul Havalimanı önümüzdeki dönem yeni projeleri ile gelişimi sürdürülebilir kılmaya ve sektöründe çıta koyucu olmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Brandon Hall Group’tan yapılan açıklamaya göre ödüller 1-3 Şubat 2022 tarihlerinde, ABD Florida’da gerçekleştirilecek olan HCM Mükemmellik Konferansı’nda özel bir törenle sahiplerine verilecek.