İHA AR-GE Merkezi bölgesindeki izinsiz çekime 3 gözaltı

İstanbul Valiliği, İnsansız Hava Aracı (İHA) AR-GE Merkezi’nin bulunduğu bölgede izinsiz çekim yaptığı tespit edilen Rus uyruklu 2 kişi ile bir Türk vatandaşının gözaltına alındığını açıkladı.İstanbul Valiliği, İHA AR-GE Merkezi’nin bulunduğu ve izne tabi tutulan bölgede izinsiz çekim yaptığı tespit edilen 2 Rus uyruklu ile bir Türk vatandaşının gözaltına alındığını açıkladı. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimizdeki İnsansız Hava Aracı (İHA) AR-GE Merkezinin bulunduğu ve fotoğraf/video çekiminin izne tabi olduğu bölgede, izinsiz görüntü çektikleri tespit edilen Rusya uyruklu I.M. ve A.P. ile Türk Vatandaşı A.Ç.K. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce 03.12.2020 Perşembe günü saat 10.30 sıralarında gözaltına alınmıştır. Şahıslar hakkında başlatılan soruşturma devam etmektedir. Gözaltı süresi Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla 3 gün uzatılmıştır.”