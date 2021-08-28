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İHA eski Genel Müdürü Fevzi Kahraman’ın acı günü

İhlas Haber Ajansı (İHA) eski Genel Müdürü Fevzi Kahraman’ın eşi Emine Kahraman 61 yaşında hayata veda etti. Kahraman, 23 gün önce de ablası Fatma Kahraman’ı kaybetmişti.

İHA eski Genel Müdürü Fevzi Kahraman’ın acı günü
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İhlas Haber Ajansı (İHA) eski Genel Müdürü Fevzi Kahraman’ın eşi Emine Kahraman 61 yaşında hayata veda etti. Kahraman, 23 gün önce de ablası Fatma Kahraman’ı kaybetmişti.

İHA eski Genel Müdürü Fevzi Kahraman’ın eşi Emine Kahraman (61), akciğer rahatsızlığı nedeniyle İstanbul’da özel bir hastanede tedavi görüyordu. Uzun süredir akciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavisi gören Emine Kahraman, dün öğleden sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen ebediyete intikal etti.

Merhumenin cenazesi bugün öğle vakti İhlas Marmara Evleri Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından EyüpSultan Kabristanı’nda toprağa verildi.

İhlas Haber Ajansı (İHA) eski Genel Müdürü Fevzi Kahraman, 23 gün önce de ablası Fatma Kahraman’ı kaybetmişti. Fevzi Kahraman’ın, kısa aralıklarla gelen vefat haberleri nedeniyle oldukça üzgün olduğu gözlendi.

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