İhlas Haber Ajansı ve TGRT Haber’de yayınlanan Günaydın Türkiye programı ödüllendirildi.

5. Türkiye Altın Marka Ödülleri sahiplerini buldu. Sanat, cemiyet, spor ve medya dallarında birçok ödül takdim edildi. Sanat, spor ve iş dünyasından tanıdık isimlerin yer aldığı ve Kadir Çöpdemir ile Özge Ulusoy’un sunduğu organizasyonda İHA ve TGRT Haber medya dallarında ödüle layık görüldü.

İHA ve TGRT Haber’e ödül

Birçok kategoride ödüllerin verildiği gecede ‘Yılın Haber Ajansı’ olarak İHA seçildi. İHA adına ödülü Ekonomi Haberleri Editörü Ali Canberk Özbuğutu aldı.

Yılın Haber Programı kategorisinde ise birinciliği TGRT Haber’de haftaiçi her gün saat 07.00’de sunuculuğunu Aslı Hünel ve Cem Küçük yaptığı Günaydın Türkiye elde etti. Aslı Hünel ve Cem Küçük programlarından dolayı katılamadığı gecede ödülü program adına Günaydın Türkiye ekibinden Niyazi Hancı aldı. Hancı yaptığı konuşmada herkese teşekkürlerini sundu.