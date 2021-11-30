İhalede paralar çuvalla taşındı

Edirne’nin İpsala ilçesinde çeltik ekimi için belediye arazilerini kiralama ihalesinde tahsil edilen paralar, banka görevlilerince çuvallarla salondan çıkarıldı.

İpsala Belediyesi düğün salonunda düzenlenen ihaleye yaklaşık 300 üretici katıldı. İhalede, 9 bin 274 dekarlık çeltik arazisi, dekarı bin 350 lira ile 2 bin 400 lira arasında bedellerle kiralandı.

Paralar çuvallarla taşındı

Arazilerin kiralama bedellerinin yarısı olan 10 milyon lira, salondaki banka memurları tarafından nakit olarak teslim alındı. İhale sonunda, banka memurları tarafından sayılan paralar daha sonra çuvallarla taşındı.

İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu yıl çiftçimizin zor bir yılı oldu. Diğer köylerde bin 500 lira ihale açılırken biz bin 350 lira fiyat belirledik. İnşallah 2022 yılı iyi bir yıl olur, güzel para kazanırlar. Üreticiye sahip çıkmamız gerekiyor, bizim büyük fabrikalarımız yok, bizi en iyi geliştiren çiftçiydi. Çiftçimize bir nebze faydamız olduysa ne mutlu bize" dedi.