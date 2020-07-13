İHA’nın haberi TRT spikerini ağlattı

İstanbul Sefaköy’de engelli aracını çalan hırsızlar, araç sahibi Ömer Bekir Kazan’ın dünyasını yıktı. İhlas Haber Ajansının gündeme getirdiği haberi sunan TRT spikeri Selver Gözüaçık ise Kanada’dan gelen bir mesaj ile gözyaşlarını tutamadı.

İstanbul Küçükçekmece’de hırsızlar Ömer Bekir Kazan’ın engelli aracını çalarak hurdaya satmışlar, yaşanan olayı ise İhlas Haber Ajansı (İHA) gündeme getirmişti. 15 sene önce Hollanda’dan bir yardım severin gönderdiği engelli aracı sayesinde dışarıda rahatlıkla dolaşan Ömer Bekir Kazan, aracının çalınmasından sonra eve mahkum oldu. Yaşanan vicdansız olayı TRT spikeri Selver Gözüaçık, ‘Dün Bugün’ programında sunduğu sırada sosyal medyadan gelen bir mesajla gözyaşlarını tutamadı. Engelli aracı çalınan Ömer Kazan’a, Kanada’dan bir izleyicinin akülü araç alacağını duyuran TRT spikeri ağlattı.