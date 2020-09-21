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İHA’ya ’Yılın En İyi Haber Ajansı’ ödülü

BU YIL DÖRDÜNCÜSÜ DÜZENLEN ULUSAL PALANDÖKEN ÖDELLERİN’DE İHLAS HABER AJANSI (İHA) 'YILIN EN İYİ HABER AJANSI' ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ. ÖDÜLÜNÜ İHA EKONOMİ EDİTÖRÜ ALİ CANBERK ÖZBUĞUTU ALDI.

İHA’ya ’Yılın En İyi Haber Ajansı’ ödülü

Bu yıl dördüncüsü düzenlen Ulusal Palandöken Ödellerin’de İhlas Haber Ajansı (İHA) ’Yılın En İyi Haber Ajansı’ ödülüne layık görüldü. Ödülünü İHA Ekonomi Editörü Ali Canberk Özbuğutu aldı. Sanat camiasından ünlü isimlerinde katıldığı gecede maske ve sosyal mesafe kurallarına da uyuldu.

Bu yıl dördüncü düzenlenen ‘Ulusal Palandöken Ödülleri’ sosyal mesafe ve maske kuralına uygun bir şekilde sahiplerini buldu. Mustafa Kemal Merkezi’nde yapılan törende sanat camiasından ünlü isimlerinde katıldığı gecede ödüller verildi. İhlas Haber Ajansı, ’Yılın En İyi Haber Ajansı’ ödülüne layık görülürken ödülü ise İHA Ekonomi Editörü Ali Canberk Özbuğutu, Başakşehir Erzurumlular Derneği Başkanı Mehmet Tatlısu’nun elinden aldı.

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