İhlas Vakfı bayramı yaşattı

İhlas Vakfı bu bayramda da fakir, yetim, kimsesizleri sevindirdi. Vakıf, yurtiçi ve yurtdışında vekaleten kurban kesimleri yaptı.

İhlas Vakfı, her sene olduğu gibi bu bayramda da yurtiçi ve yurtdışında vekaleten kurban kesimleri gerçekleştirdi. İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Tuncer Akalın yaptığı açıklamada, bu sene gerçekleştirilen kurban organizasyonları ile ilgili bilgiler verdi.

’’Bayramlıklar ile Afrikalı çocuklar mutlu oldu’’

Bayramlıklarla çocukları mutlu ettiklerini dile getiren Başkan Akalın, ’’Afrika’ya kurban kesim organizasyonları için bir hafta önceden giden kurban ekiplerimiz, yetimhanelerde, mülteci kamplarında ve medreselerdeki çocuklara elbise, ayakkabı, oyuncak vb. hediyeler dağıtarak mutlu olmalarını sağladı ’’ dedi.

’’Afrika’da mülteci kamplarındaki yetimleri sevindirdik’’

Başkan Akalın, sözlerine şöyle devam etti: ’’Hayırseverlerin kurban bağışlarını Afrika’da Sudan, Somali, Uganda, Çad, Habeşistan ve Afganistan’da İslami usullere göre keserek mülteci kamplarına, yetimhanelere ve şehir merkezlerine uzak olan köylerde yaşayan ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Bir nebze de olsa onları sevindirdik.’’

’’Yurtiçinde öğrenci yurtlarının bulunduğu şehirlere kesim yapıldı’’

Başkan Akalın, hayırseverlerin yurtiçinde kesilerek öğrenci yurtlarında üniversite eğitimi için barınan öğrencilere sarf edilmesi için yaptıkları kurban bağışları, yine dini vecibelere uygun olarak kesildiğini ve yurtlarda barınan binlerce öğrenciye sarf edileceğini kaydetti.

’’Hayırseverler vakfımızın hayırlı hizmetlerinin ortağıdır’’

Başkan Akalın, İhlas Vakfı’na kurban bağışında bulunan hayırseverlerin, vakfın hayırlı hizmetlerine ortak olduklarını ve ilim yayma sevabına kavuştuklarını, ayrıca Türkiye’nin geleceği olan temiz gençlerin eğitimine destek vermekle de milli bir vazife yapmış olduklarının altını çizdi.

’’Afrika’da yollarımızı bekleyenlere ulaştık’’

İhlas Vakfı’nın düzenlemiş olduğu yurtiçi ve yurtdışı kurban kesim organizasyonları ile kardeşlik bağlarının kuvvetlenmesine vesile olduklarını belirten Başkan Akalın, ’’Kurban Bayramlarında özellikle Afrika’da yollarımızı bekleyen pek çok ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin olduğunu biliyoruz. Bu sebeple en ücra noktalardaki ailelere ulaşarak onları mutlu etmenin mutluluğunu hayırseverlerle birlikte yaşıyoruz’’ diye konuştu.

Başkan Akalın, sözlerini şöyle sonlandırdı: ’’46 yıldır bize güvenerek, inanarak kurban bağışlarını İhlas Vakfı’na yapan bütün hayırseverlere, yurtiçi ve yurtdışı kurban organizasyonlarında fedakârca görev alan vakıf çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bütün hayırseverlerin, milletimizin ve tüm İslam aleminin bayramını tebrik ediyorum’’.