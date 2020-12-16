II. Beyazid’in sütannesinin türbesi harabeye döndü

Osmanlı’nın sekizinci hükümdarı Sultan II. Bayezid’in sütannesi olan Asude Hatun’un türbesi, kırılan camları ve brandaya sarılı sandukasının toz toprak içinde olması hayrete düşürdü. Herhangi bir çalışmanın olmadığı türbe adeta harabeye dönerken, türbe dronla havadan görüntülendi.
Uzun süredir bakımın yapılmadığı görülen türbenin dış bahçe duvarlarının da yer yer döküldüğü, etrafında ağaç ve çöp yığınlarının olduğu görüldü. Harabeye dönen türbe dronla havadan görüntülendi.Durumun yakışmadığını anlatan mahalle sakini Dursun Ali Silan, “Bir şey diyemeyeceğim, cemaatin elinden gelen bir şey yok. Çünkü tarihi eserdir bir şeyini tutamazsınız. İlgili kurumların bununla ilgilenmesi lazım, onların olması gerekiyor. Mesela bizim burada bir Gül Camimiz var, senelerdir bakıma muhtaç, her tarafı dökülüyor. Tamam vakıflar güzel şeyler yapıyor ama bazı şeylere göz atması lazım. Öncelikli olması lazım. Bunun olmaması lazım, yakışmıyor” diye konuştu.