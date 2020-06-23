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İkitelli yan yol göle döndü

İstanbul genelinde etkili olan sağanak yağışın ardından İkitelli yanyol göle döndü. Havadan görüntülenen yan yolda tahliye çalışmalarının sürdüğü görüldü.

İkitelli yan yol göle döndü

İstanbul genelinde etkili olan sağanak yağışın ardından İkitelli yanyol göle döndü. Havadan görüntülenen yan yolda tahliye çalışmalarının sürdüğü görüldü.

İstanbul’da beklenen şiddetli yağış gün içerisinde kendini gösterdi. Birçok ilçede su baskınları meydana geldi. Yollar ise sular altında kaldı. Göle dönen yollarda trafik durdu. İkitelli yan yol şiddetli yağıştan en çok etkilenen noktalar arasında yer aldı. Ulaşıma kapanan yolda sular tahliye edilmeye başlandı. Tahliye çalışmaları havadan görüntülendi.

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