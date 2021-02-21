Önceki gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İlahiyatçı Profesör Muhammed Emin Saraç son yolculuğuna uğurlanıyor. Fatih’teki evinden alınan cenazesi Fatih Camii’ne getirilen Saraç, öğlen namazını müteakip kılınacak cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacak.Cenaze namazına yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop’un da katılması bekleniyor.
İlahiyatçı Muhammet Emin Saraç son yolculuğuna uğurlanıyor
İlahiyatçı Profesör Muhammet Emin Saraç’ın cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere Fatih Camii’ne getirildi.
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