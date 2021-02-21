İlahiyatçı Muhammet Emin Saraç son yolculuğuna uğurlanıyor

İlahiyatçı Profesör Muhammet Emin Saraç’ın cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere Fatih Camii’ne getirildi.

İlahiyatçı Muhammet Emin Saraç son yolculuğuna uğurlanıyor
banner3909

İlahiyatçı Profesör Muhammet Emin Saraç’ın cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere Fatih Camii’ne getirildi.

Önceki gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İlahiyatçı Profesör Muhammed Emin Saraç son yolculuğuna uğurlanıyor. Fatih’teki evinden alınan cenazesi Fatih Camii’ne getirilen Saraç, öğlen namazını müteakip kılınacak cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacak.

Cenaze namazına yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop’un da katılması bekleniyor.
YORUM EKLE
Gönder

banner3944

banner3883

banner3552

banner3212

banner3841