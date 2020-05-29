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İlk Cuma için vatandaşlar Fatih Camii’ne gelmeye başladı

KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA BİR SÜREDİR KAPATILI OLAN CAMİLER BUGÜN AÇILDI. CUMA NAMAZI İÇİN ELLERİNDE SECCADELERİYLE FATİH CAMİİ’NE GELMEYE BAŞLAYAN VATANDAŞLAR, SOSYAL MESAFEYE UYARAK SAF TUTMAYA BAŞLADI. VATANDAŞLARIN CAMİ AVLUSUNA GİRİŞİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.

İlk Cuma için vatandaşlar Fatih Camii’ne gelmeye başladı

Korona virüs tedbirleri kapsamında bir süredir kapatılı olan camiler bugün açıldı. Cuma namazı için ellerinde seccadeleriyle Fatih Camii’ne gelmeye başlayan vatandaşlar, sosyal mesafeye uyarak saf tutmaya başladı. Vatandaşların cami avlusuna girişi havadan görüntülendi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında bir süredir ibadete kapalı olan camiler bugün Cuma namazıyla birlikte ibadete yeniden açıldı. Fatih Camii’ne vatandaşlar saatler kala geldi. Maske takan vatandaşlar, yanlarında seccadelerini getirdi. Vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uyuyarak saf tutmaya başladı. Vatandaşların cami avlusuna girişi ve saf tutmaları havadan görüntülendi.

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