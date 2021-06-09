İngiliz savaş gemisi Sarayburnu’na demirledi

Sabah saatlerinde Marmara Denizi’nde İstanbul Boğazı’na gelen “HMS Defender” isimli İngiliz savaş gemisi, Sarayburnu Limanı’na demirledi. Geminin bir süre burada kalacağı öğrenildi.

İngiliz Kraliyet Donanması’na ait D36 borda numaralı HMS Defender isimli savaş gemisi, sabah saat 07.30 sıralarında Marmara Denizi’nden İstanbul Boğazı’na giriş yaptı. Kız Kulesi’nde manevra yapan savaş gemisine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı kurtarma 2, Mehmetçik römorkörleri ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı’na ait 2 tane bot eşlik etti. Sarayburnu Limanı’na demirleyen İngiliz savaş gemisinin bir süre burada kalacağı öğrenildi.

Limana yanaşan İngiliz savaş gemisinde askerler güvertede gezerken turistler de sahilden onları izledi. Öte yandan demirleyen savaş gemisi havadan görüntülendi.