İngiltere’ye ilk tahliye uçuşu yapıldı

Türk Hava Yolları (THY) , yeni tip korona virüsün mutasyon riski nedeniyle uçuşlarını durdurduğu İngiltere’ye tahliye uçuşu düzenledi.
THY resmi sitesinden duyuru yayımladı
THY’nin resmi sosyal medya hesabından "Birleşik Krallık ve Danimarka çıkışlı, Türkiye aktarmalı olarak başka ülkelere uçacak yolcularımızın dikkatine" başlıklı duyuru yapıldı. Duyuruda, Birleşik Krallık ve Danimarka çıkışlı, Türkiye aktarmalı olarak başka ülkelere uçacak yolcuların varış ülkesi kurallarına göre uçuşa kabul edileceği belirtildi.Aktarma yapacak yolcuların havalimanında bulunan aktarma alanından çıkmadıkları sürece PCR testinin gerekliliğinin bulunmadığını aktarılan duyuruda, "Varış noktasındaki PCR testi koşul ve kurallarında ülkeler arası farklılıklar yaşanabileceği için önceden tedbir almanızı öneririz" ifadeleri kullanıldı.