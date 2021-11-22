INTERPOL’ün Genel Kurul Toplantısı için şu ana kadar 155 ülke akredite oldu

İstanbul’da yapılacak olan INTERPOL (Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı) Genel Kurul Toplantısı için şu ana kadar 155 ülke akredite oldu. Yarın başlayacak toplantı için 160-165 arası üye ülkeden katılım bekleniyor.

Yarın başlayacak INTERPOL’ün 2021’deki 89’uncu Genel Kurul Toplantısı için geri sayım başladı. 25 Kasım gününe kadar sürecek toplantı için üye ülkelerin üst düzey polis şeflerinin yanı sıra kimi ülkelerin içişleri bakanları, bakan yardımcıları, ulusal polis teşkilatlarının üst yöneticileri İstanbul’a geliyor. 194 ülkenin üye olduğu teşkilatın kritik sayılabilecek Genl Kurul Toplantısı için şu ana kadar 155 ülke akredite oldu. Yarına kadar 160-165 arası üye ülkeden katılım akreditasyonunu gerçekleştirmesi bekleniyor. İstanbul’daki Genel Kurul Toplantısında Mikronezya Federe Devletleri’nin INTERPOL üyeliğinin oylanması beklenirken, kabulü halinde teşkilatın üye sayısının 195’e çıkacağı kaydedildi.

Ayrıca, Genel Kurul Toplantısına Botsvana, Kamerun, Komorlar, Guinea Bıssau, Ürdün, Madagaskar, Nijerya, Ruanda, Sırbistan, Kazakistan, Orta Afrika Cumhuriyeti, Angola, Surinam, Kongo ve Güney Afrika gibi 15 ülke bakan düzeyinde, Azerbaycan, Bulgaristan, Libya, Myanmar, Rusya, Vietnam, Macaristan, Uruguay ve Yemen bakan yardımcısı düzeyinde, Küba, Kuveyt, Slovenya ve Filipinler “müsteşar” seviyesinde katılım sağlayacağı öğrenilirken, EUROPOL, ASEANAPOL ve BM’nin de aralarında olduğu 17 uluslararası kuruluştan temsilci yer alacak. Toplantıya 51 Emniyet Genel Müdürü düzeyinde katılım beklenirken, Genel Kurul Toplantısı için toplam 645 kişinin kayıt yaptırdığı anlaşıldı. Katılımcı sayısının yarına kadar artması bekleniyor.