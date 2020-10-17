İş dünyasından Ermenistan’a sert tepki

Gençlik ve Spor Konfederasyonu (GESKON) ile Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON), Ermenistan’ın Azarbaycan’da sivilleri hedef aldığı saldırılara sert tepki gösterdi.
Öte yandan Türkiye’nin en büyük uluslararası ekonomik sivil toplum kuruluşu olan Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu Genel Merkezinden de yapılan açıklama ile Ermenistan yönetimine çok sert tepki gösterildi. Konu ile ilgili açıklama yapan SANKON Genel Başkan Yardımcısı İş Kadını Elif Erol, “Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerginlik her geçen gün artmaktadır. Ermenistan, Azerbaycan’ın sivil yerleşim yerlerini vurarak sivil vatandaşların ölümüne sebep olmakta ve savaş suçu işlemektedir” diye konuştu.
SANKON Yönetim Kurulu olarak uluslararası toplumu, Birleşmiş Milletleri göreve çağırdıklarını belirten Erol, “Yönetim kurulu olarak bütün dünyanın bilmesini isteriz ki Türk şirketleri olarak, Türk iş dünyası olarak Ermenistan’la her türlü ekonomik ve ticari ilişkilerimizi durdurduk. Ermenistan’ın bu tutumu devam ederse Türk halkı olarak soydaşlarımız Azerbaycan halkını yalnız bırakmayacağımızın bilinmesini isteriz ve cevabımız çok sert olacaktır. Bunu bütün dünya devletleri de, milletleri de görecektir” şeklinde konuştu.