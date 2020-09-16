İş kadını Suna Kıraç son yolculuğuna uğurlandı

Vehbi Koç’un kızı iş kadını Suna Kıraç için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.
Öte yandan cenazede Suna Kıraç’ın naaşının örtüldüğü kırmızı örtü dikkat çekti. Daha önce Mustafa Koç’un cenazesinde de kullanılan Osmanlı sancağında ise şunlar yazıyor: Lâ ilâhe İllallâhu el-Melikü’l-hakku’l-mubîn Muhammedun resûlullâh sadiku’l-va’di’l-emîn. “Hak ve gerçek olan kainatın sahibi Allah’tan başka ilah yoktur. Güvenilir ve sözünde sadık Muhammed, onun elçisidir.”