İSKİ’den 9 saatlik su kesintisi açıklaması

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İSKİ, Dudullu depo sahasında gerçekleştirilecek olan yenileme çalışmaları nedeniyle 13 Temmuz Salı günü 09.00 ila 18.00 arasında 9 saat süre ile Ümraniye’de su kesintisi olacağını duyurdu.

İSKİ’den 9 saatlik su kesintisi açıklaması
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İSKİ, Dudullu depo sahasında gerçekleştirilecek olan yenileme çalışmaları nedeniyle 13 Temmuz Salı günü 09.00 ila 18.00 arasında 9 saat süre ile Ümraniye’de su kesintisi olacağını duyurdu.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Dudullu depo sahasında gerçekleştirilecek olan yenileme çalışmaları nedeniyle; 13 Temmuz Salı günü 09.00 ila 18.00 arasında 9 saat süre ile bazı noktalarda su kesintisi yaşanacağını duyurdu. O noktalar ise Ümraniye ilçesinin Çakmak, Çamlık, Altınşehir, Tepeüstü, Mehmet Akif, Şerifali, Esenkent, Esenşehir, Necip Fazıl, Ihlamurkuyu, Cemil Meriç, Adem Yavuz, Huzur, Parseller, Yukarı Dudullu ve Aşağı Dudullu Mahalleleri.
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