banner4227

İSKİ’nin çalışma yaptığı bölgede su borusu patladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İSKİ ekiplerinin çalışma yaptığı bölgede su borusu patladı. Kaydedilen görüntülerde, borudan çıkan suların bina seviyesine kadar yükseldiği görüldü.

İSKİ’nin çalışma yaptığı bölgede su borusu patladı
banner3909

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İSKİ ekiplerinin çalışma yaptığı bölgede su borusu patladı. Kaydedilen görüntülerde, borudan çıkan suların bina seviyesine kadar yükseldiği görüldü.

Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi’nde İBB’ye bağlı İSKİ ekiplerinin çalışma yaptığı bir bölgede su borusu patladı. Yeterli önlemlerin alınmaması nedeniyle patlayan borudan çıkan suların bir apartman seviyesine kadar ulaştığı görüldü. Mahalle sakinleri tarafından ekiplere önceden haber verilmesine rağmen, ekiplerin olay yerine daha geç gittikleri öğrenildi. Borudan patlayan suların saatlerce boşa akması sonucu cadde üzerinde araç trafiği ve yer yer su birikintileri meydana geldi.
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Vali Yerlikaya, 23 Nisan coşkusunu Çocuk Evleri...
Vali Yerlikaya, 23 Nisan coşkusunu Çocuk Evleri...
  1. GENEL

banner4056

banner3944

banner3883

banner3974

banner3552

banner3197

banner3841