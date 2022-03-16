İSKİ’nin yaptığı çalışma sonrası yol çöktü, vatandaşlar duruma tepki gösterdi

Olay Sultangazi Sultançiftliği mahallesinde yaşandı. Yaklaşık bir ay önce sokaktan geçen su borusunun patlaması nedeni ile olay yerine gelen İBB’ye bağlı İSKİ ekipleri, çalışma sonrası zemin dolgusunu eksik yapınca sokakta çökmeler yaşandı. Vatandaşlar ise İSKİ görevini iyi yapmıyor diyerek duruma tepki gösterdi.

Sokakta yaşayan Şaziye Çetinkaya isimli vatandaş, "Burada geçtiğimiz günlerde su patlaması oldu İSKİ geldi suyun patlağını önledi ancak geri kalan inşaat işini tamamen yapmadı. Sokağın altı bomboş dolgu yapılmadan sadece taş döşenmiş ve yol 1 aydan beridir engebeli bir şekilde duruyor. Bende bu sokakta oturuyorum bütün geçen araçların altı vuruyor yazık değil mi araçlarımıza. Bir şey olsa masrafını İSKİ mi karşılayacak. Neden İSKİ görevini yapmıyor. Bu sabah uyandığımda 8.30’da okula gidecektim baktım yol çökmüş ve bir vatandaş gelmiş tedbir amaçlı saç koymuş. Burası işlek bir yol çocuklar geçiyor, arabalar geçiyor. Bir çocuk düşse ayağı veya bacağı kırılsa İSKİ vebalini verebilecek mi acaba" diye konuştu.

Mahalle esnaflarından Ahmet Şahin ise, "Burası 1 ay önce kazıldı 3 defa yapılmasına rağmen yine çöktü ileriyi kazımışlardı bu defa burası çöktü. Arabaların altı çarpıyor bir an evvel yapılmasını istiyoruz" dedi.

Sokakta yaşayan Havva Kendir, "Arabalar buradan geçemiyor hep altları vuruyor geldiler yeni yaptılar ama yaptıkları yol belli hiçte güzel olmadı tekrar gelip yapsınlar o yolu" ifadelerini kullandı.

Yaşanan olayın ardından İSKİ çalışma yapmayınca vatandaşların talebi üzerine Sultangazi Belediyesine bağlı ekipler olay yerine geldi. Belediye ekipleri yolu kepçe ile kazıdıktan sonra yeniden dolgu yaparak düzenledi.