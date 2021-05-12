İsrail Konsolosluğu önünde Mescid-i Aksa protestosu
İstanbul’da İsrail Konsolosluğu önünde Mescid-i Aksa protestosu düzenlendi.
GENEL
12 Mayıs 2021 Çarşamba 00:12
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İstanbul’da İsrail Konsolosluğu önünde Mescid-i Aksa protestosu düzenlendi.İstanbul’da vatandaşlar, İsrail’in Filistinlere yönelik saldırılarını protesto etmek için İsrail Başkonsolosluğu önünde toplandı. Türk bayrağı ve Filistin bayrağı ile yürüyerek Konsolosluk önüne gelen vatandaşlar, sloganlar atarak İsrail’e tepkilerini gösterdi.