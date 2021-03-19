İstanbul'a kar sürprizi! Meteoroloji tarih verdi: Kuvvetli geliyor

Meteoroloji'nin son dakika hava durumu raporuna göre yurda soğuk hava ve kar yağışı geri dönüyor. Meteoroloji'nin haftalık hava durumu tahmin raporuna göre hafta sonunda hava sıcaklıkları artıyor ancak pazartesi gününden itibaren tüm yurt yağışlı hava sisteminin etkisi altına girecek.
SOĞUK VE KAR DÖNÜYOR
İşte Meteoroloji'nin hava durumu açıklaması:
Hafta sonunda hissedilir derecede artacak olan hava sıcaklıklarının Salı gününden itibaren Ülkemiz genelinde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.