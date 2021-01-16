İstanbul beyaza büründü

İstanbul’da etkili olan kar yağışıyla birlikte kentin birçok noktası beyaza büründü.

İstanbul beyaza büründü

İstanbul’da etkili olan kar yağışıyla birlikte kentin birçok noktası beyaza büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede İstanbul’da öğle saatlerinden itibaren kar yağışının başlayacağı açıklanmıştı. Öğle saatlerinde başlayan kar yağışı kentin birçok noktasında etkili oldu. Sokağa çıkma kısıtlamasını rağmen kimi vatandaşlar unuttu. Kar manzarası kartpostallık görüntüler oluşturdu.
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