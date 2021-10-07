İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü’nün TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında hayata geçirdiği “İstanbul Bilimle Şenleniyor” projesi başladı.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri kapsamındaki “İstanbul Bilimle Şenleniyor” Projesinin açılış programı İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı’nın katılımıyla gerçekleştirildi. Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde kurulan atölyelerde 7-9 Ekim tarihi arasında gerçekleştirilen etkinlikler başladı. Projenin yürütülmesine Fatih Belediyesi destek verdi.

Proje kapsamında, 55 atölye çalışması, paydaş üniversite akademisyenleri tarafından 8 söyleşi; planetaryum, bilim gösterisi gibi 8 bilimsel gösterisinin yanında TÜBİTAK Lise ve Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri yarışmalarında Türkiye finalinde ödül alan 30 proje sergilenecek. Geniş bir yelpazeye yayılan İstanbul Bilimle Şenleniyor Projesi bilim, teknoloji ve toplum arasındaki etkileşimi atölye etkinlikleri yoluyla aktarmayı, öğrencilerin farkındalık oluşturarak onların bilime ilgilerini artırmayı hedefliyor. Bilim okuryazarı bireyler olmaları yolunda anlamlı bir adım atmalarını sağlamayı amaçlıyor. Ayrıca, öğretmenlerin akademik kariyerlerinin zenginleştirilmesi, bilimsel uygulamaları tanıyarak öğrencilerine ve çevrelerine tanıtılabilmesi isteniyor. Projenin hedef kitlesini İstanbul’da öğrenim gören okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri oluşturuyor.

“Türkiye genelinde 53 tane proje kabul edildi”

İstanbul Bilimle Şenleniyor Projesi hakkında bilgi veren İl Millî Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, “Bu süreç 4007 Bilim Fuarları çok yönlü ve öğrencilerin gelişimine çok farklı destekler sağlayabilen bir süreç. Tabi ki bundan yararlanmak içinde özel bir çaba gerekiyor. Çok iyi hazırlanmak bunları projelendirmek, çıktılarını ortaya koymak ve bunun üzerine hedeflediğiniz bütün atölyeleri, bütün etkinlikleri çok iyi yapılandırmanız gerekiyor. Bunun içinde çok iyi bir ekip gerekiyor, çok sağlam bir irade, azim ve bununla ilgili çalışma anlayışı gerekiyor. Bu süreç ancak buna inanan ve emek verenlerle mümkün. Bu nedenle Türkiye genelinde 53 tane proje kabul edildi. Bu projelerden 9 tanesi İstanbul ilimize ait. Bu durum İstanbul ilimizdeki eğitimcilerimiz için gurur vesilesi olsa gerek. Öncelikle buna inanmak ve bu inanç doğrultusunda emek vermek çok önemlidir” dedi.

“TÜBİTAK kurumumuza çok teşekkür ediyorum”

Eğitim sisteminin gelişim içerisinde olduğunu aktaran Yazıcı, “Ülkemizde eğitim sistemimiz sürekli olarak bir gelişim içerisinde ama bu gelişimi destekleyen önemli bir unsurda TÜBİTAK kurumumuzdur. TÜBİTAK kurumumuz okul ve kurumlarımız da eğitim gören öğrencilerimizin düşüncelerini ateşleyecek, onlara bilimsel tutum kazandırmaya yönelik etkinlikler düzenlemek ve bütün projeleri hem manevi hem maddi olarak destekleyerek bir hamilik anlayışı içerisinde bütün okul ve kurumlarımıza yol göstermek çok önemlidir. Bu nedenle ben TÜBİTAK kurumumuza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Topraksız tarımda çilek yetiştiriciliği ile katıldım”

Bilim Şenliği’ne topraksız tarım projesiyle katılan 12 yaşındaki öğrenci Mustafa Ustuklu, “Bu bilim şenliğinin olması çok iyi oldu. Çünkü bir sürü insan gelip buraya bilimle ilgili projeler görebilecek. Ben bu topraksız tarımda çilek yetiştiriciliği ile katıldım. Otomasyonla birlikte çileklerimizi gübreliyoruz. Burada elementlerimiz var ve elementlerimizle karıştırarak gübremizi hazırlıyoruz. Yaklaşık bir buçuk yılda oldu. Şuan hala bitkilerimiz yetişiyor. Projemiz için baya büyük araştırma yaptık, kendi formülümüzü bulduk” diyerek projesini anlattı.