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İstanbul Boğazı’nda sabah saatlerinde etkili olan sis kartpostallık görüntüler oluşturdu

Sis nedeniyle, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gözlerden kayboldu. Sis, Boğaz ve çevresinde etkili olurken boğazda eşsiz manzaralar oluştu.

İstanbul Boğazı’nda sabah saatlerinde etkili olan sis kartpostallık görüntüler oluşturdu
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Sis nedeniyle, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gözlerden kayboldu. Sis, Boğaz ve çevresinde etkili olurken boğazda eşsiz manzaralar oluştu.

İstanbul’da sabah saatlerinde özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde etkili olan sis nedeniyle boğaz tamamen sis altında kalırken, trafikte görüş mesafesi düştü.
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