İstanbul Boğazı’nda sis nedeniyle gemi geçişleri çift yönlü askıya alındı

İstanbul Boğazı’nda sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu gemi geçişleri çift yönlü olarak askıya alındı.

İstanbul Boğazı’nda sis nedeniyle görüş mesafesinin yarım milin altına düşmesi sonucu gemi geçişleri çift yönlü olarak askıya alındı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığından gemi geçişlerine ilişkin yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı’nda sis nedeniyle görüş mesafesinin yarım mile kadar düştüğü belirttirilerek, gemi geçişleri 22.15’ten itibaren çift yönlü askıya alındığı bildirildi.

Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2021, 01:33