İstanbul Emniyeti’nden duygulandıran ‘Babalar Günü’ klibi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, ‘Babalar Günü’ münasebetiyle polislerin ve polis çocuklarının da içinde olduğu bir klip hazırladı.

İstanbul’da, İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Terörle Mücadele şubeleri başta olmak üzere kritik birimlerde görev yapan emniyet mensupları ile polis çocuklarının yer aldığı klipte, miniklerin babalarına karşı olan sevgileri ve özlemleri ön plana çıkarıldı. İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın görevi devralması ile birlikte faaliyete geçen müdüriyet bünyesindeki sosyal medyada da yayımlanan klip, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Medya Protokol ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü Süleyman Gökdemir’in denetiminde gerçekleştirildi. İstanbul’da Şehit Polis Ömer Erdem Ortaokulu’nun bir sınıfında ‘öğretmen’ rolündeki oyuncu Sinem Uslu’yla başlayıp, gerçek polis çocuklarının rol aldığı klip, Emniyet Müdürlüğü koridorlarında son buluyor. Söz konusu klipte babalarını anlatan çocuklar, onlara sürpriz yapıp, babalarının yaptıkları görevle kahramanlıklarını anlatıyor. Yaklaşık 3 dakikadan oluşan video klibin çoğu yerinde duygusallık ağır basarken, babalarına duydukları özlem ve sevgi yönü anlatılıyor.

Hazırlanan klibin son bölümünde ise 2016 yılında yaşanan 15 Temmuz darbe girişiminde görevi sırasında yaralanan ve tekerlekli sandalyeyle yaşamak zorunda kalan ‘Gazi’ polis memuru Yaşar Demirel’in, kızından gelen kutlama telefonuyla duyduğu sevinç ve baba-kız arasındaki diyalog yer alıyor.