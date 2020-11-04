İstanbul Havalimanı Avrupa üçüncüsü

İstanbul Havalimanı, geçtiğimiz hafta günde ortalama 520 hareket sayısıyla Türkiye’de en fazla uçuş gerçekleştirilen havalimanı oldu. 3 Kasım Salı günü 452 uçuşla en yoğun üçüncü trafiğe sahip olurken, Türk Hava Yolları ise yine aynı gün Avrupa’da 541 uçuşla en fazla sefer gerçekleştiren havayolu şirketi oldu.
Açıklanan verilere göre bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları da 3 Kasım’da Avrupa’nın zirvesinde yer aldı. Bu kapsamda THY, Avrupa’da 541 uçuşla en fazla sefer gerçekleştiren havayolu şirketi oldu.