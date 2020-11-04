İstanbul Havalimanı Avrupa üçüncüsü

İstanbul Havalimanı, geçtiğimiz hafta günde ortalama 520 hareket sayısıyla Türkiye’de en fazla uçuş gerçekleştirilen havalimanı oldu. 3 Kasım Salı günü 452 uçuşla en yoğun üçüncü trafiğe sahip olurken, Türk Hava Yolları ise yine aynı gün Avrupa’da 541 uçuşla en fazla sefer gerçekleştiren havayolu şirketi oldu.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü (Eurocontrol)’ün verilerine göre İstanbul Havalimanı, Amsterdam Schiphol ve Londra Heathrow Havalimanları’ndan sonra en fazla uçuş gerçekleştirilen havalimanı oldu. Geçtiğimiz hafta günde ortalama 520 hareket sayısına ulaşan İstanbul Havalimanı, Türkiye’de en fazla uçuş gerçekleştirilen havalimanı oldu. 3 Kasım Salı günü verilerine göre ise İstanbul Havalimanı, 452 uçuşla Avrupa’da en yoğun trafiğe sahip üçüncü havalimanı oldu.

Açıklanan verilere göre bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları da 3 Kasım’da Avrupa’nın zirvesinde yer aldı. Bu kapsamda THY, Avrupa’da 541 uçuşla en fazla sefer gerçekleştiren havayolu şirketi oldu.