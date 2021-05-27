İstanbul Havalimanı Avrupa’nın zirvesinde

Avrupa Hava Seyrüfeser Güvenlik Teşkilatı (Eurocontrol) tarafından paylaşılan uçuş verilerine göre İstanbul Havalimanı günlük ortalama 507 uçuşla ilk sıradaki yerini korudu. Türk Hava Yolları (THY) 729 uçuşla Avrupa’nın zirvesinde yer aldı.

Eurocontrol, 26 Mayıs Çarşamba gününe ait rakamları açıkladı. Buna göre; Avrupa hava sahasındaki uçuş sayısı iki hafta önceki rakamlara göre Avrupa geneli uçuşlarda yüzde 5 artışla 13 bin 337 uçuş gerçekleşti. Türkiye’deki uçuşlar yer aldığı verilere göre korona virüs önlemleri kapsamında gerçekleştirilen 17 günlük kapanma döneminin sona ermesiyle uçuşlarda yüzde 64 oranında artış gözlemlendi. Haftalık verilere göre, İstanbul Havalimanı 20-26 Mayıs haftasında günlük ortalama 578 uçuşla Avrupa’daki havalimanları arasında ilk sırada yer aldı. İstanbul Havalimanı’nı 507 uçuşla Paris Charles Daulle ve 504 uçuşla Frankfurt Havalimanı takip etti.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenlik Teşkilatı’nın 26 Mayıs Çarşamba günü gerçekleştirilen uçuş sayılarına göre Türk Hava Yolları 729 uçuşla Avrupalı havayolu şirketleri arasında ilk sıradaki yer aldı. THY’yi, 467 uçuşla Fransız havayolları Air France, 386 uçuşla Alman Havayolları Lufthansa takip etti.AVRUPA Hava Seyrüfeser Güvenlik Teşkilatı (Eurocontrol) tarafından paylaşılan dün gerçekleşen uçuş verilerine göre Türk Hava Yolları (THY) 729 uçuşla Avrupa’nın zirvesinde yer aldı. 20-26 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen uçuş sayılarına göre İstanbul Havalimanı günlük ortalama 507 uçuşla ilk sıradaki yerini korudu.

Eurocontrol, 26 Mayıs Çarşamba gününe ait rakamları açıkladı. Buna göre; Avrupa hava sahasındaki uçuş sayısı iki hafta önceki rakamlara göre Avupa geneli uçuşlarda yüzde 5 artışla 13 bin 337 uçuş gerçekleşti. Türkiye’deki uçuşlar yer aldığı verilere göre koronavirüs önlemleri kapsamında gerçekleştirilen 17 günlük kapanma döneminin sona ermesiyle uçuşlarda yüzde 64 oranında artış gözlemlendi. Haftalık verilere göre, İstanbul Havalimanı 20-26 Mayıs haftasında günlük ortalama 578 uçuşla Avrupa’daki havalimanları arasında ilk sırada yer aldı. İstanbul Havalimanı’nı 507 uçuşla Paris Charles Daulle ve 504 uçuşla Frankfurt Havalimanı takip etti Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenlik Teşkilatı’nın 26 Mayıs Çarşamba günü gerçekleştirilen uçuş sayılarına göre Türk Hava Yolları 729 uçuşla Avrupalı havayolu şirketleri arasında ilk sıradaki yer aldı. THY’yi, 467 uçuşla Fransız havayolları Air France, 386 uçuşla Alman Havayolları Lufthansa takip etti.