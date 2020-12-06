İstanbul Havalimanı yine Avrupa’nın zirvesinde

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü Eurocontrol verilerine göre İstanbul Havalimanı, 28 Kasım-4 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirdiği uçuş trafiğiyle Avrupa’nın zirvesinde yer aldı.
Geçtiğimiz haftayı Avrupa’nın zirvesinde tamamladı
Eurocontrol’ün verilerine göre, İstanbul Havalimanı’nda 28 Kasım’da 471, 29 Kasım’da 542, 30 Kasım’da 496, 1 Aralık’ta 423, 2 Aralık’ta 498, 3 Aralık’ta 483 ve 4 Aralık tarihinde ise 570 uçuş düzenlendi. Böylece İstanbul Havalimanı bir hafta boyunca Avrupa’da en çok uçak seferi gerçekleştirilen havalimanı oldu. İstanbul Havalimanı bu seferlerle Amsterdam Schiphol, Franfurt, Heathrow ve Paris Charles de Gaulle gibi havalimanlarını da geçti.İstanbul Havalimanı, 18-26 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirdiği uçuş trafiğiyle de bir hafta boyunca Avrupa’da birinci sırada yer almıştı.