İstanbul Havalimanı’na ‘erişilebilirlik’ ödülü

İstanbul Havalimanı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Erişilebilirlik Ödülleri töreninde ’Erişilebilir İşyerleri’ kategorisinde birinci seçildi.
“Erişilebilirlik kültürünü oluşturmak ve engelsiz bir havalimanı oluşturmak boynumuzun borcu”Konuyla ilişkin sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, "Erişilebilirlik kültürünü oluşturmak ve engelsiz bir havalimanı oluşturmak boynumuzun borcu. İstanbul Havalimanı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ‘Erişilebilir İşyerleri’ kategorisinde 1. seçildi. Sn. Emine Erdoğan Hanımefendi ve Sn. Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk ödülümüzü verdiler" ifadelerine yer verdi.