İstanbul Havalimanı’na ilk yolcular geldi

Yurt dışı uçuşlarının kademeli olarak başlamasının ardından Almanya’da bulunan vatandaşlar Türk Hava Yolları (THY) tarifeli uçaklarıyla İstanbul’a geldi. Türkiye’ye gelen ilk yolcular havalimanında duygularını anlattı. Bir vatandaş virüs nedeniyle Almanya’da mahsur kaldığını ve psikolojisinin bozulduğunu söylerken bir başka vatandaş eşinin cenazesine üç ay sonra gelebildiğini söyledi.

Yeni tip korona virüs salgınında normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte 1 Haziran itibariyle iç hat seferlerinin başladığı İstanbul Havalimanı’nda dış hat seferleri de kademeli olarak yeniden başladı. THY bugün itibariyle Almanya’nın Münih, Düsseldorf, Frankfurt İngilitere’de Londra ve Hollanda’da Amsterdam’a sabah saatlerinde ilk tarifeli seferlerini gerçekleştirdi. Yaklaşık iki ay aradan sonra yurt dışı tarifeli uçuşların başladığı İstanbul Havalimanı’na Almanya’dan ilk yolcular geldi.

Yolcuların ateşi ölçüldü

THY’nin tarifeli seferiyle İstanbul’a gelen yolcular korona virüs önlemleri kapsamında termal kamera ile kontrolden geçti. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ekipleri ateşleri ölçülen vatandaşların, sağlık durumları hakkında da bilgi aldı. Tarifeli uçakla İstanbul’a gelen yolcular iletişim ve sağlık durumlarını bildiren formları doldurdu.

“Türkiye’ye gelemeyince depresyona girdim”

THY’nin tarifeli uçağıyla İstanbul’a gelen Melahat Koç, seferlerin iptal olmasından dolayı Almanya’da kaldığını belirterek, "6 ay önce Almanya’ya turist olarak gittim ama korona virüsten dolayı seferler olmayınca orada kaldım, dönemedim. 3 kere bilet değiştirmek zorunda kaldım 4’üncü de Türkiye’ye gelebildim. Depresyona girdim şimdi de doktora gideceğim. Çoluk çocuk burada kaldı ben orada" dedi.

“Eşimin cenazesine bile gelemedim"

Abdullah Çiğdem ise, "Frankfurt’tan geliyorum 3 aydan beri buraya gelmeyi bekliyorum bu güne nasipmiş. İki ay önce hanımım vefat etti onun cenazesine bile gelemedim. Özel nakliye firması ile cenazeyi gönderdim ben gelemedim. Düşünebiliyor musunuz?" dedi.