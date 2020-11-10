İstanbul Havalimanı’nda 10 Kasım anma töreni

Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin 82’inci yılı nedeniyle İstanbul Havalimanı’nda anma töreni düzenlendi. Seyahat için havalimanına gelen yolcular da saygı duruşuna eşlik etti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 82’inci yılında yurdun dört bir yanında saygıyla anılıyor. 10 Kasım Atatürk’ü anma etkinlikleri kapsamında İstanbul Havalimanı’nda da tören düzenlendi.

Havalimanındaki yolcular için Türkçe ve İngilizce anonslar yapılırken, terminal binası içerisine asılan Türk bayrağı ve Atatürk’ün portresi önünde bir araya gelen havalimanı personeli saatler 09.05’i gösterdiğinde bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Buradaki törene İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürlü Kadri Samsunlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi İstanbul Başmüdürü Özkan Polat, İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Serpil Hatipolu, havalimanı çalışanları ve yolcular katıldı.