İstanbul Havalimanı’nda Çanakkale Zaferi için özel proje

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, Çanakkale Zaferinin 106. Yıl dönümü nedeniyle “Dinle Yolcu” adında özel bir video hazırlattı. Hazırlanan video, İstanbul Havalimanı’nda bulunan billboardlarda yayınlanıyor.

İstanbul Havalimanı, Çanakkale’yi geçilmez kılan ve istiklâl mücadelemize zemin hazırlayan destansı mücadeleyi günümüze taşımak amacıyla “Dinle Yolcu” isimli projeyi Çanakkale Zaferi’nin 106. yıl dönümünü vesilesiyle hayata geçirdi.

15-19 Mart tarihleri arasında İstanbul Havalimanı terminalinde Çanakkale Zaferi’nin günümüze ulaşan destanını anlatan proje, yerli ve yabancı yolculara anlatılıyor. Çanakkale’de o döneme kadar görülmüş en büyük donanmaya “Dur Yolcu” diyerek geçit vermeyen askerlerimizin kahramanlıkları videoda anlatılıyor. Video, Seddülbahir Kahramanı Yüzbaşı Yusuf Kenan, Anafartalar’da 56. Fırkada erkek kılığına girerek mücadele eden Hatice Hanım, Conkbayırı’nda Atatürk’ün komutasında “Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum.” sözlerine şahitlik etmiş Kayserili Mehmet, savaş esnasındaki duyguları terminal içerisindeki yolculara anlatıyor.

Video yabancı yolcular için İngilizce alt yazılı

İstanbul Havalimanı İç ve Dış hatlar terminalinde oluşturulan özel alanlarda yayınlanan videolara yolcular ilgi gösteriyor. Çocukları ile seyahat eden bir yolcu billboard önünde fotoğraf çektirirken, küçük çocukları da asker selamı verdi. Çanakkale Zaferi’nin 106. yıl dönümünü vesilesiyle “Dinle Yolcu” isimli hazırlanan videoyu yabancı yolcular için alt yazı eklendi.

Dinle Yolcu projesi için ilk olarak Çanakkale Savaşı esnasındaki yağlı tablolar hazırlanarak billboard afişlerine çevrildi. Billboardların içerisine yüz tanıma cihazı ve gopro kameralar eklendi. Ardından billboard çevreleri siper ve bayraklar ile süslendi. Eğer yolcular billboardlara odaklanmaz ise sabit görsel olarak afiş ekranda duruyor. Eğer kullanıcı billboardların karşısına geçerek 5 saniye billboarda baktığında yüz tanıma cihazı sayesinde tablodaki kahraman hareketleniyor ve #DinleYolcu diyerek savaş esnasındaki hikayesini anlatmaya başlıyor.