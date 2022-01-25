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İstanbul Havalimanı’nda kalkış uçuşları da başladı

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THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, İstanbul Havalimanı’nda kalkış uçuşlarının kademeli olarak başladığını bildirdi.

İstanbul Havalimanı’nda kalkış uçuşları da başladı
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THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, İstanbul Havalimanı’nda kalkış uçuşlarının kademeli olarak başladığını bildirdi.

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Uçuşlar kademeli olarak başladı

İstanbul Havalimanı’nda karla mücadele çalışmalarını yerinde inceleyen Aycı, "İstanbul Havalimanı’nda kalkış uçuşları başladı. Havalimanı’nda bir pist açık .Özellikle geniş gövdelerimizi kaldırdık ve yolladık. Rotasyonu burada sağlayabilmek için özellikle park yerlerini açmamız gerekiyor. Şu anda 1 pistimiz açık ve onun başında de-icing yapıyoruz. Uçakları tek tek çıkarttık, uçurmaya başladık. Şu an New York uçağı indi ve New York uçağı kalktı. TK 01 yolladık. Arkasından Miami, Huoston’u kaldırdık. Peşinden Londra, Atlanta uçağı kalktı. Uçaklar sırayla geliyor ve gidiyor. Sabaha kadar 60 uçaklık park yerini temizleyeceğiz ve açacağız" diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2022, 22:33
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