İstanbul Havalimanı’nda nefes kesen acil durum tatbikatı

İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirilen acil durum tatbikatında, senaryoya göre uçak kazasına müdahale edildi. Nefes kesen tatbikat gerçeğini aratmadı.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, havalimanı apronunda acil durum tatbikatı gerçekleştirdi. Olası bir uçak kazasına müdahalenin konu alındığı tatbikat, gerçeğini aratmadı. Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) birimlerinin yanı sıra kamu kurumlarının katılımıyla gerçekleştirilen 2022 acil durum tatbikatına, 65 ARFF personeli, 35 sağlık personeli, 55 yaralı yolcunun yanı sıra AFAD, UMKE ve diğer destek ekipleriyle birlikte yaklaşık 200 kişi katıldı.

Kaza senaryosunda motoru alev alan uçağa anında müdahale

Senaryoya göre Airbus A321 tipi yolcu uçağının piste indiği sırasında ön iniş takımı kırıldı. Bunun akabinde sağ motorunun yere çarpması sonucu uçakta yangın çıktı. Yaşanan kazanın hemen ardından Hava Trafik Kontrol Kulesindeki görevlilerin acil durum butonuna basmasıyla ekipler adeta seferber oldu. Olay yerine gelen ARFF ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Senaryo gereği uçaktan kurtarılan yaralılar da sağlık ekipleri tarafından ambulansa taşındı. Ekiplerin hızlı ve koordineli refleks göstermesiyle birlikte yaralılar çok kısa sürede kurtarılarak çıkan yangın söndürüldü. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) kuralları gereğince havalimanlarının hazırlaması zorunlu olan acil durum planları çerçevesinde planın işlerliğinin test edilerek kurum-kuruluşlar arası işbirliğini artırmak amacıyla 6 ayda bir masaüstü tatbikatlar, yılda bir dar kapsamlı kısmi tatbikatlar ve 2 yılda bir geniş katılımlı tatbikatlar düzenleniyor.